Terzotemponapoli.com - Zambrotta: “Napoli tra le antagoniste dell’Inter”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) Perildel suo ex capitano Antonio Conte tra leper lo Scudetto. Domani si disputerà Empoli. Al Castellani alle 12.30 attesi migliaia di tifosi delsparsi in ogni angolo dell’impianto empolese. Tra gli spettatori, come scrive “Il Mattino” nell’edizione odierna, anche Luciano Spalletti: “Dunque a Empoli sono attesi circa 7mila tifosi napoletani: più nella metà nei due settori esclusivamente destinati a loro ed altri sparsi qua e là in tribuna. Annunciata anche la presenza del ct Luciano Spalletti, che vive a pochi chilometri dalla cittadina toscana”: “L’Inter è la squadra da battere” Gianluca, ex terzino di Juventus e Barcellona tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “L’Inter è la squadra che ha dominato la scorsa serie A, è la squadra da battere.