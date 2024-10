Zambrotta: “Milan, perché hai ceduto Kalulu? Theo e Leao siano più decisivi!” (Di sabato 19 ottobre 2024) Gianluca Zambrotta, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni, tra il mercato e la questione Theo Hernandez-Rafael Leao Pianetamilan.it - Zambrotta: “Milan, perché hai ceduto Kalulu? Theo e Leao siano più decisivi!” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Gianluca, ex calciatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, tra il mercato e la questioneHernandez-Rafael

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zambrotta : “A volte il Milan sembra in difficoltà. È complicato per Fonseca” - Gianluca Zambrotta, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista, dicendo la sua opinione sulla stagione dei rossoneri di Fonseca. (Pianetamilan.it)

Milan - Zambrotta : “Ibrahimovic voleva migliorare tutti. Pato - che rimpianto” - Gianluca Zambrotta, ex terzino anche del Milan, è stato ospite del podcast 'Unlocker Room'. Tra aneddoti e non solo. Ecco qualche pillola. (Pianetamilan.it)