Wta Osaka 2024, semifinale rinviate causa pioggia: il nuovo programma di domenica 20 ottobre (Di sabato 19 ottobre 2024) La pioggia non ha consentito il regolare svolgimento delle due semifinali del WTA 250 di Osaka. Entrambi gli incontri quest'oggi in programma sono infatti stati rinviati a domani, domenica 20 ottobre, quando si giocheranno prima le due semi e poi – dopo un dovuto riposo – si disputerà la partita che assegnerà il titolo. A partire dalle 04:00 del mattino la padron di casa e sorprendente Aoi Ito sfiderà l'australiana Kimberly Birrell, mentre l'unica testa di serie rimasta – ovvero Diane Parry – se la vedrà contro l'olandese Suzan Lamens. domenica 20 ottobre Ore 04:00 – Birrell vs Ito e Parry vs Lamenz a seguire – finale doppio a seguire – finale singolare

