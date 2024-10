WTA Ningbo, derby russo in finale: Kasatkina e Andreeva promosse, ritiri di Badosa e Muchova (Di sabato 19 ottobre 2024) La pioggia ritarda l’inizio del programma, poi finiscono anzitempo entrambe le semifinali ai Ningbo Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sul cemento outdoor dell’omonima città cinese: l’ultimo atto sarà un derby russo tra Daria Kasatkina e Mirra Andreeva. La prima semifinale inizia con due ore di ritardo rispetto al programma, poi a metà primo set arriva un’ulteriore interruzione, lunga più un’ora. Nonostante ciò la russa Daria Kasatkina, numero 5 del seeding, riesce a restare sul pezzo e nel finale di partita piazza l’allungo decisivo ai danni della spagnola Paula Badosa, testa di serie numero 8, portando a casa la prima frazione sul 6-4 in tre quarti d’ora. L’iberica chiede il medical timeout nella pausa tra un set e l’altro ed alla fine decide di alzare bandiera bianca. Oasport.it - WTA Ningbo, derby russo in finale: Kasatkina e Andreeva promosse, ritiri di Badosa e Muchova Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La pioggia ritarda l’inizio del programma, poi finiscono anzitempo entrambe le semifinali aiOpen 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sul cemento outdoor dell’omonima città cinese: l’ultimo atto sarà untra Dariae Mirra. La prima semiinizia con due ore di ritardo rispetto al programma, poi a metà primo set arriva un’ulteriore interruzione, lunga più un’ora. Nonostante ciò la russa Daria, numero 5 del seeding, riesce a restare sul pezzo e neldi partita piazza l’allungo decisivo ai danni della spagnola Paula, testa di serie numero 8, portando a casa la prima frazione sul 6-4 in tre quarti d’ora. L’iberica chiede il medical timeout nella pausa tra un set e l’altro ed alla fine decide di alzare bandiera bianca.

Wta Ningbo 2024 - si ritirano Badosa e Muchova : in finale sarà derby tra Kasatkina e Andreeva - Sia Kasatkina che Andreeva, le quali non si sono mai affrontate in carriera, andranno a caccia del secondo titolo stagionale. The post Wta Ningbo 2024, si ritirano Badosa e Muchova: in finale sarà derby tra Kasatkina e Andreeva appeared first on SportFace. Karolina Muchova ha invece perso il parziale d’apertura per 6-2, ci ha comunque voluto provare, ma dopo aver perso anche il game inaugurale ... (Sportface.it)

Il tabellone di Jasmine Paolini a Ningbo. Possibile derby con Errani - tanti ostacoli impervi verso la finale - La veterana dovrà però battere la britannica Katie Boulter (numero 34 del circuito) per mandare effettivamente in scena questo derby tricolore. POSSIBILE TABELLONE JASMINE PAOLINI A NINGBO Primo turno: BYE Ottavo di finale: Errani/Boulter Quarti di finale: Badosa/Shnaider/Wang/Rakhimova Semifinale: Navarro/Haddad Maia Finale: Kasatkina/Krejcikova, Kalinskaya/Zheng . (Oasport.it)