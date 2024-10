Verstappen vince la Sprint Race negli Stati Uniti (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Il campione del mondo, Max Verstappen, ha vinto la Gara Sprint del Gp degli Usa. L'olandese della Red Bull ha preso subito il largo dall'inizio chiudendo davanti alla Ferrari di Carlos Sainz che ha Sprintato nell'ultimo giro su Lando Norris (McLaren). Quarto Charles Leclerc, protagonista di una lunga testa a testa con il compagno di squadra. Quinta e sesta posizione per le Mercedes con Russell e Hamilton quindi Magnussen ed Hulkenberg entrambi della Haas. Nono posto per Sergio Perez (Red Bull), decimo Oscar Piastri (McLaren), protagonista di una bella rimonta. Agi.it - Verstappen vince la Sprint Race negli Stati Uniti Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Il campione del mondo, Max, ha vinto la Garadel Gp degli Usa. L'olandese della Red Bull ha preso subito il largo dall'inizio chiudendo davanti alla Ferrari di Carlos Sainz che haato nell'ultimo giro su Lando Norris (McLaren). Quarto Charles Leclerc, protagonista di una lunga testa a testa con il compagno di squadra. Quinta e sesta posizione per le Mercedes con Russell e Hamilton quindi Magnussen ed Hulkenberg entrambi della Haas. Nono posto per Sergio Perez (Red Bull), decimo Oscar Piastri (McLaren), protagonista di una bella rimonta.

F1 GP Stati Uniti - Verstappen : “E’ stato come ai vecchi tempi. Le sprint? Non mi piacciono” - Ultimamente dovevamo sempre guardarci dietro, ora possiamo fare la nostra gara e avevamo un buon passo. E’ un weekend frenetico, serve molto lavoro, ma la macchina sembra nella giusta finestra“. Le sprint? Non mi piacciono” appeared first on SportFace. Se mi piacessero?… Eh, non lo so. Così Max Verstappen al termine della gara sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, che ha concluso in cima alla ... (Sportface.it)

F1 - Gp Austin : Verstappen vince la Sprint - duello tra le due Ferrari – L’ordine di arrivo e la nuova classifica - Sainz, dopo un lungo duello con il compagno di squadra Leclerc, è riuscito a guadagnare il terzo posto, per poi approfittare di un errore di Norris nell’ultimo giro, conquistando così la seconda posizione. Max Verstappen su Red Bull ha vinto la Sprint Race del Gp degli Stati Uniti. . La cronaca della gara Sprint La Sprint è stata caratterizzata da numerosi sorpassi e battaglie serrate, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Verstappen c'è : sua la Sprint ad Austin - Sainz secondo - Il campione del mondo della Red Bull ha preso subito il largo dall'inizio chiudendo davanti alla Fer . Il campione del mondo domina negli Usa, lo spagnolo della Ferrari beffa Norris AUSTIN (STATI UNITI) - Max Verstappen è tornato e ritrova la vittoria ad Austin, prendendosi la Sprint del GP degli Usa. (Ilgiornaleditalia.it)