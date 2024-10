Uomo ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuoco (Di sabato 19 ottobre 2024) Un Uomo di 43 anni è stato ucciso nel pomeriggio a Napoli. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti poco fa nel pronto soccorso di Villa Betania per un Uomo ferito. Si tratta di un 43enne, morto poco dopo il ricovero. Sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco. Sono in corso indagini in corso per chiarire dinamica e luogo della sparatoria. Non si esclude che l'omicidio sia avvenuto nel quartiere Ponticelli. Quotidiano.net - Uomo ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuoco Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Undi 43 anni è statonel pomeriggio a. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti poco fa nel pronto soccorso di Villa Betania per unferito. Si tratta di un 43enne, morto poco dopo il ricovero. Sarebbe stato raggiunto dad'da. Sono in corso indagini in corso per chiarire dinamica e luogo della sparatoria. Non si esclude che l'omicidio sia avvenuto nel quartiere Ponticelli.

