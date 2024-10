Uomini e Donne, Brando Ephrikian conferma la rottura con Raffaella Scuotto: spiazza il gesto di suo padre Gianluca (Di sabato 19 ottobre 2024) Brando Ephrikian ha confermato ufficialmente la fine del fidanzamento con Raffaella Scuotto, conosciuta durante l’esperienza da tronista a Uomini e Donne. La rottura, annunciata attraverso le sue Instagram Stories, ha sorpreso i fan della coppia nata nel programma di Maria De Filippi. Tuttavia, a generare ancora più curiosità è stato il gesto di Gianluca Ephrikian, padre di Brando, che ha condiviso un selfie con il figlio accompagnato dalla canzone “Happy” di Pharrell Williams. Questo brano, simbolo di gioia e felicità, ha sollevato domande tra i follower: si tratta di un messaggio diretto a Raffaella? Il signor Gianluca è felice della rottura tra suo figlio e la ragazza napoletana? News Uomini e Donne: l’annuncio di Brando Ephrikian e la fine del fidanzamento Brando Ephrikian ha confermato la rottura con Raffaella Scuotto, spiegando la situazione nelle sue Instagram Stories. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Brando Ephrikian conferma la rottura con Raffaella Scuotto: spiazza il gesto di suo padre Gianluca Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di sabato 19 ottobre 2024)hato ufficialmente la fine del fidanzamento con, conosciuta durante l’esperienza da tronista a. La, annunciata attraverso le sue Instagram Stories, ha sorpreso i fan della coppia nata nel programma di Maria De Filippi. Tuttavia, a generare ancora più curiosità è stato ildidi, che ha condiviso un selfie con il figlio accompagnato dalla canzone “Happy” di Pharrell Williams. Questo brano, simbolo di gioia e felicità, ha sollevato domande tra i follower: si tratta di un messaggio diretto a? Il signorè felice dellatra suo figlio e la ragazza napoletana? News: l’annuncio die la fine del fidanzamentohato lacon, spiegando la situazione nelle sue Instagram Stories.

