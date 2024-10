Uno scatto contro il cancro: al via il progetto a sostegno dell’associazione Underforty (Di sabato 19 ottobre 2024) Sarà presentato il 26 ottobre nella suggestiva location del circolo nautico di Torre del Greco, il progetto “Uno scatto contro il cancro“, un calendario realizzato interamente da modelle che sono state affette da carcinoma mammario. Filo rosso che unisce le loro storie è il sorriso e la voglia di dimostrare al mondo che la malattia, L'articolo Uno scatto contro il cancro: al via il progetto a sostegno dell’associazione Underforty Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Uno scatto contro il cancro: al via il progetto a sostegno dell’associazione Underforty Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sarà presentato il 26 ottobre nella suggestiva location del circolo nautico di Torre del Greco, il“Unoil“, un calendario realizzato interamente da modelle che sono state affette da carcinoma mammario. Filo rosso che unisce le loro storie è il sorriso e la voglia di dimostrare al mondo che la malattia, L'articolo Unoil: al via ilTeleclubitalia.

Rugby - Fischetti : “Quella contro la Georgia sarà ‘la partita’ - è arrivato il momento del riscatto” - Abbiamo voglia di riscatto e di farci valere. Giochiamo per noi ma soprattutto per il pubblico che ci verrà a vedere“. Prima però un altro scontro di altissimo livello a Udine: “L’Argentina è reduce dal suo miglior Championship e questo è un qualcosa che ci dà da pensare e ovviamente inizieremo a pensare all’Argentina da domenica prossima quando ci ritroveremo al raduno. (Sportface.it)

Basket - la Virtus Bologna cerca il pronto riscatto in Eurolega contro l’ASVEL Villeurbanne - L’allenatore francese può contare su un roster profondo in grado di garantire diverse rotazioni, con l’ex Reggio Emilia Tarik Black e Mbaye Ndiaye che si divideranno i minuti nello spot di ‘5’. Sul fronte ali Edwin Jackson, Shaquille Harrison ed Admiral Schonfield armeranno il braccio dal perimetro, supportati da un veterano del calibro di David Lighty (classe 1988 con un trascorso anche in Serie ... (Oasport.it)

Basket - la Virtus Bologna cerca il pronto riscatto in Eurolega contro i francesi dell’ASVEL Villeurbanne - . Sul fronte ali Edwin Jackson, Shaquille Harrison ed Admiral Schonfield armeranno il braccio dal perimetro, supportati da un veterano del calibro di David Lighty (classe 1988 con un trascorso anche in Serie A tra Vanoli Cremona e Dinamo Sassari). Anche l’ASVEL Villeurbanne è alla ricerca del pronto riscatto dopo aver perso all’esordio contro il Maccabi Tel Aviv (89-82) sul campo neutro di ... (Oasport.it)