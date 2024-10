Ilrestodelcarlino.it - Un milione per il restyling delle mura storiche

(Di sabato 19 ottobre 2024) La Regione Marche investe sul: 1di euro per Piandimeleto, Sassocorvaro e Pergola. Lo comunica l’Assessore alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici della Regione Marche Francesco Baldelli ad esito della conferenza stampa organizzata a Recanati per la presentazione dei progetti vincitori del bando regionale per la concessione di contributi ai Comuni per il recupero e la valorizzazione. "Valorizziamo – informa Baldelli - un simbolo identitario diffuso nelle città e nei borghiMarche come volano per lo sviluppo turistico e la destagionalizzazione. Dopo il successo del 2023, con l’investimento quest’anno di altri 4 milioni di euro, portiamo a 8 milioni di euro complessivi il finanziamento a fondo perduto destinato ai Comuni per il recupero".