Ilnapolista.it - Tuttosport benedice la conversione di Thiago Motta: «Pure lui si scopre risultatista»

(Di sabato 19 ottobre 2024)si concentra sulle parole di, allenatore della Juventus, in conferenza stampa. Su di lui l’opinione pubblica si divide. C’è chi è contento per un nuovo modo di giocare, chi no per gli scarsi risultati fin qui raggiunti (in casa ha vinto solo alla prima giornata, contro il Como). Nella conferenza prima della partita con la Lazio, si è scoperto unche bada più al risultato che alla forma. Non a caso il quotidiano sportivo torinese oggi titola: “si”. E ancora: “si toglie l’etichetta di allenatore giochista”.vuole la prestazione per arrivare al risultato, non per i complimenti Scrive: Non lo smuovi, non c’è modo di metterlo in difficoltà. Sa schivare e proteggersi perché legge in anticipo e quindi non finisce mai per soffrire il contropiede.