Tottenham, lo sfogo di Conte fece storia. Postecoglou: «Non è come disse lui, se non vinco sarà colpa mia» (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Tottenham sta attraversando una stagione altalenante (oggi sta strapazzando il West Ham, al momento è sul 4-1) . Al centro delle polemiche c’è come sempre l’allenatore, in questo caso Ange Postecoglou che però continua a predicare pazienza. Lui, come scrive il Telegraph, “ha promesso di liberare il Tottenham dall’etichetta di “Spursy”, che secondo il precedente allenatore Antonio Conte non potrà mai essere cancellata“. Il riferimento è a quel Southampton-Tottenham del 18 marzo 2023 finito 3-3. Allora Conte, dopo la rimonta subita dai suoi Spurs, sbottò: «Sono abituati, non giocano per qualcosa di importante, non vogliono giocare sotto pressione, sono egoisti. È facile in questo modo. La storia del Tottenham è questa, da 20 anni non hanno mai vinto qualcosa. Ho detto che volevo vedere il fuoco nei loro occhi, nel loro cuore, e non l’ho visto. Volevo vedere lo spirito giusto. Ilnapolista.it - Tottenham, lo sfogo di Conte fece storia. Postecoglou: «Non è come disse lui, se non vinco sarà colpa mia» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilsta attraversando una stagione altalenante (oggi sta strapazzando il West Ham, al momento è sul 4-1) . Al centro delle polemiche c’èsempre l’allenatore, in questo caso Angeche però continua a predicare pazienza. Lui,scrive il Telegraph, “ha promesso di liberare ildall’etichetta di “Spursy”, che secondo il precedente allenatore Antonionon potrà mai essere cancellata“. Il riferimento è a quel Southampton-del 18 marzo 2023 finito 3-3. Allora, dopo la rimonta subita dai suoi Spurs, sbottò: «Sono abituati, non giocano per qualcosa di importante, non vogliono giocare sotto pressione, sono egoisti. È facile in questo modo. Ladelè questa, da 20 anni non hanno mai vinto qualcosa. Ho detto che volevo vedere il fuoco nei loro occhi, nel loro cuore, e non l’ho visto. Volevo vedere lo spirito giusto.

