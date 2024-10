Terribile schianto a Tarquinia, donna attraversa la strada e un’auto la investe: morta 59enne (Di sabato 19 ottobre 2024) Tragedia nella Tuscia, a Tarquinia, dove una donna di 59 anni è stata investita e uccisa da un'automobile: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Fanpage.it - Terribile schianto a Tarquinia, donna attraversa la strada e un’auto la investe: morta 59enne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tragedia nella Tuscia, a, dove unadi 59 anni è stata investita e uccisa da un'automobile: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Tragico incidente a Tarquinia : una donna di 59 anni perde la vita investita da un’auto - La polizia locale è stata tempestivamente allertata per effettuare i rilievi necessari e garantire il regolare deflusso del traffico nella zona, interrompendo momentaneamente la circolazione. Viste le gravissime condizioni in cui si trovava Maria Antonia Lari, i medici hanno ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito la donna d’urgenza al Policlinico Agostino Gemelli di ... (Gaeta.it)

Tragico incidente a Tarquinia : donna investita da un Suv in manovra perde la vita - Facebook WhatsApp Twitter Una drammatica vicenda si è svolta questa mattina a Tarquinia, un comune in provincia di Viterbo, dove una donna di 59 anni ha tragicamente perso la vita dopo essere stata investita mentre attraversava la strada. Le statistiche mostrano un aumento degli incidenti legati a manovre imprudenti come la retromarcia in spazi affollati. (Gaeta.it)

