Tabellone WTA Tokyo 2024: Elisabetta Cocciaretto unica azzurra al via, Zheng e Haddad Maia le prime teste di serie (Di sabato 19 ottobre 2024) Nelle prime ore del mattino italiano è stato composto il Tabellone del WTA 500 di Tokyo, uno dei tornei forse più iconici del circuito WTA. Fino a poche stagioni fa si svolgeva come vero e proprio prologo dell’evento maschile, ma il Pan Pacific Open ha sempre avuto delle sue particolarità che lo hanno reso unico e piacevolmente frequentato dalle giocatrici. Sponsorizzato Toray da alcuni lustri, si è giocato al Tokyo Metropolitan Gymnasium dal 1973 al 2007 per poi spostarsi all’Ariake Coliseum, da dove si è mosso solo per i lavori necessari allo svolgimento delle Olimpiadi nipponiche. C’è una sola italiana al via, Elisabetta Cocciaretto, che può dire di aver avuto fortuna solo fino a un certo punto. Oasport.it - Tabellone WTA Tokyo 2024: Elisabetta Cocciaretto unica azzurra al via, Zheng e Haddad Maia le prime teste di serie Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nelleore del mattino italiano è stato composto ildel WTA 500 di, uno dei tornei forse più iconici del circuito WTA. Fino a poche stagioni fa si svolgeva come vero e proprio prologo dell’evento maschile, ma il Pan Pacific Open ha sempre avuto delle sue particolarità che lo hanno reso unico e piacevolmente frequentato dalle giocatrici. Sponsorizzato Toray da alcuni lustri, si è giocato alMetropolitan Gymnasium dal 1973 al 2007 per poi spostarsi all’Ariake Coliseum, da dove si è mosso solo per i lavori necessari allo svolgimento delle Olimpiadi nipponiche. C’è una sola italiana al via,, che può dire di aver avuto fortuna solo fino a un certo punto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabellone Wta Tokyo 2024 : risultati e accoppiamenti - Wang (2) Haddad Maia The post Tabellone Wta Tokyo 2024: risultati e accoppiamenti appeared first on SportFace. La cinese, dopo il forfait a Ningbo, prova a mettere nelle gambe altre partite in vista delle Finals, mentre per le altre giocatrici del seeding questo evento potrebbe rappresentare un’ottima chance per raccogliere punti pesanti. (Sportface.it)

Tabellone Atp Tokyo 2024 : accoppiamenti e risultati - Il tabellone principale e gli accoppiamenti dell’ATP 500 di Tokyo 2024, torneo sul cemento in programma dal 25 settembre al 1 ottobre. (Q) Michelsen 7-6(2) 6-3 Humbert b. (7) Tiafoe 7-5 6-3 Humbert b. (6) Rune 7-6(8) 7-6(10) Humbert b. Ancora sfortunato Matteo Berrettini, che potrebbe ritrovarsi nuovamente Taylor Fritz già negli ottavi di finale nella capitale nipponica. (Sportface.it)

Tabellone Atp Tokyo 2024 : accoppiamenti e risultati - Di seguito tutte le sfide del torneo americano, aggiornate turno dopo turno. Machac 6-3 3-6 6-2 QUARTI DI FINALE Fils b. (1) Fritz 6-4 3-6 6-3Berrettini b. Draper 7-5 2-1 ritiro SECONDO TURNO Fils b. (7) Tiafoe 7-5 6-3 Humbert b. (WC) Nishioka 6-2 6-4 Machac b. Etcheverry 6-4 7-6(5) (Q) Michelsen b. (Sportface.it)