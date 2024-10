Stefano De Martino Lascia il Programma: I Fan Protestano! (Di sabato 19 ottobre 2024) Stefano De Martino potrebbe Lasciare il Programma sulla Rai per dedicarsi ad altro. Ecco che cosa farà! Negli ultimi tempi, Stefano De Martino ha conquistato il cuore del pubblico, passando dall’essere solo un ballerino di “Amici” a un conduttore amato e rispettato. La sua grande affermazione televisiva è arrivata con “Affari Tuoi,” Programma che ha preso in mano da settembre, riuscendo a sorprendere persino gli spettatori più scettici. Il game show ha ottenuto ascolti straordinari, superando persino quelli della gestione Amadeus. La scelta della Rai di affidargli un progetto così importante si è rivelata una mossa vincente, tanto che si vocifera già di nuove sfide per lui. Ma il vero trampolino di lancio per la carriera di De Martino è stato “Stasera tutto è possibile,” lo show su Rai 2 che ha ereditato proprio da Amadeus. Gossipnews.tv - Stefano De Martino Lascia il Programma: I Fan Protestano! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di sabato 19 ottobre 2024)Depotrebbere ilsulla Rai per dedicarsi ad altro. Ecco che cosa farà! Negli ultimi tempi,Deha conquistato il cuore del pubblico, passando dall’essere solo un ballerino di “Amici” a un conduttore amato e rispettato. La sua grande affermazione televisiva è arrivata con “Affari Tuoi,”che ha preso in mano da settembre, riuscendo a sorprendere persino gli spettatori più scettici. Il game show ha ottenuto ascolti straordinari, superando persino quelli della gestione Amadeus. La scelta della Rai di affidargli un progetto così importante si è rivelata una mossa vincente, tanto che si vocifera già di nuove sfide per lui. Ma il vero trampolino di lancio per la carriera di Deè stato “Stasera tutto è possibile,” lo show su Rai 2 che ha ereditato proprio da Amadeus.

Stefano De Martino se ne va : l’addio al programma Rai fa discutere - Molti fan si sono detti delusi e arrabbiati, con commenti come: “Non potete fare una cosa del genere” e “Voi non state bene”. Tuttavia, per il conduttore si aprono nuovi orizzonti: la Rai ha infatti deciso di puntare su di lui per altri progetti, consolidando il suo ruolo tra i volti di punta dell’emittente. (Urbanpost.it)

Stefano De Martino - l’indiscrezione sull’addio al noto programma - Gli ascolti continuano a premiarlo, come dimostrato dai risultati ottenuti il 17 ottobre: il programma ha attirato ben 5. 000 spettatori, equivalenti al 26,8% di share. 748. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Ferragnez, perché nessuno compra Villa Matilda: il motivo Leggi anche: Sonia Bruganelli a “Ballando”, arriva la sgridata di Bonolis La Rai punta su Stefano De Martino ... (Tvzap.it)

STASERA TUTTO È POSSIBILE RESTA SU RAI2. ULTIMA EDIZIONE CON STEFANO DE MARTINO? - Non resta altro che attendere lunedì 27 gennaio, data di inizio prevista della undicesima edizione di STEP e della sesta condotta dal “re dei pacchi”. Potrebbe essere l’ultima edizione con Stefano al timone di Stasera Tutto è Possibile, così come in caso di boom di ascolti si potrebbe tornare all’idea di traslocare su Rai1. (Bubinoblog)