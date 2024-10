Oasport.it - Stan Wawrinka: “Continuo per partite come queste”. E nel mirino c’è un record di Federer

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) C’è tanta, anzi tantissima soddisfazione perdi questi tempi. Ragionevole, dato che, dopo un anno difficile, senza acuti e con una chiusura dell’attività che appare oramai sempre più vicina, non è facile avere ancora motivazioni. Ma, a 39 anni, lo svizzero si è tornato a vestire dei suoi panni migliori, quelli di “the Man”. Ieri, a farne le spese, il russo Andrey Rublev. Interpellato dal sito dell’ATP,, che ora a Stoccolma si gioca la semifinale contro l’USA Tommy Paul, si è espresso così: “La chiave è stata di mantenermi concentrato e positivo con me stesso. Andrey è un giocatore incredibile, io però mi sentivo bene in campo, mi muovevo bene. Ho potuto cominciare a impormi un po’, e con tutto l’appoggio del pubblico è più facile lottare in campo“. ATP Stoccolma, Tommy Paul e Grigor Dimitrov non tradiscono.