Iltempo.it - Sparatoria dopo una partita di football in Mississippi: 3 vittime e 8 feriti

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tre persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite nelcentrale, oggi, in una. È successounaditra squadre studentesche. Almeno 2 uomini hanno aperto il fuoco contro un gruppo tra le 200 e 300 persone che stavano festeggiando la vittoria della loro squadra. Gli spari sono stati preceduti da una rissa tra alcuni uomini, ma gli agenti non hanno ancora capito cosa abbia scatenato l'alterco. «È stato il caos, a dire la verità», ha detto lo sceriffo della contea di Holmes Willie March, «laè iniziata e la gente ha iniziato a correre». L'episodio, avvenuto a circa 3 chilometri da Lexington, si è verificatounadiche si era svolta alcune ore prima in occasione della celebrazione dell'Homecoming della Holmes County Consolidated School.