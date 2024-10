Sinner è il Re di Riyadh: batte Alcaraz al Six Kings Slam e conquista il Trofeo (Di sabato 19 ottobre 2024) Riyadh, 19 ottobre 2024 – Jannik Sinner vince il Six Kings Slam e porta a casa 6 milioni di dollari. L’azzurro, numero 1 del mondo, in finale batte lo spagnolo Carlos Alcaraz per 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21? e si aggiudica il super premio messo in palio a Riad, in Arabia Saudita. Il match non rientra nel circuito Atp e non incide ufficialmente sui precedenti tra i due big. Sinner si toglie comunque lo sfizio di battere Alcaraz per la quinta volta in 11 confronti diretti, interrompendo una serie di 3 sconfitte. Dettaglio non trascurabile: con la vittoria Sinner si prende il premio top da 6 milioni di dollari riservato al trionfatore del torneo. L’azzurro intasca in pochi giorni la metà dei premi conquistati nel corso dell’intera stagione. Nel 2024, impreziosito sinora da 7 tornei vinti, il 23enne altoatesino ha guadagnato 12 milioni di premi. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 19 ottobre 2024), 19 ottobre 2024 – Jannikvince il Sixe porta a casa 6 milioni di dollari. L’azzurro, numero 1 del mondo, in finalelo spagnolo Carlosper 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21? e si aggiudica il super premio messo in palio a Riad, in Arabia Saudita. Il match non rientra nel circuito Atp e non incide ufficialmente sui precedenti tra i due big.si toglie comunque lo sfizio direper la quinta volta in 11 confronti diretti, interrompendo una serie di 3 sconfitte. Dettaglio non trascurabile: con la vittoriasi prende il premio top da 6 milioni di dollari riservato al trionfatore del torneo. L’azzurro intasca in pochi giorni la metà dei premiti nel corso dell’intera stagione. Nel 2024, impreziosito sinora da 7 tornei vinti, il 23enne altoatesino ha guadagnato 12 milioni di premi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam : super premio da 6 milioni - (Adnkronos) – Jannik Sinner vince il Six Kings Slam e porta a casa 6 milioni di dollari. Il match non rientra nel circuito […] The post Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam: super premio da 6 milioni appeared first on L'Identità. . L'azzurro, numero 1 del mondo, in finale batte lo spagnolo Carlos Alcaraz per 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21' e si aggiudica il super premio messo in palio a ... (Lidentita.it)

Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam : super premio da 6 milioni - L'azzurro, numero 1 del mondo, in finale batte lo spagnolo Carlos Alcaraz per 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21' e si aggiudica il super premio messo in palio a Riad, in Arabia Saudita. Il match non rientra nel circuito […]. (Adnkronos) – Jannik Sinner vince il Six Kings Slam e porta a casa 6 milioni di dollari. (Periodicodaily.com)

Jannik Sinner vince il Six Kings Slam : “Io e Alcaraz ci svegliamo al mattino e pensiamo a come battere l’altro” - Il numero 1 del mondo ha avuto la meglio sul numero 2 del ranking ATP e si è così garantito un assegno da sei milioni di dollari, ovvero più della somma dei premi portati a casa per i sigilli tra Australian Open e US Open. Jannik Sinner ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questo evento, per me è la prima volta ... (Oasport.it)