Si punta su Rotondo | Sora? Siamo pronti

(Di sabato 19 ottobre 2024) È stata una settimana intensa per la Vigor. Il mercato ha portato l’attaccante Omar Shakur, giovane talento svedese, alla corte di Clementi. È in prova, ma al primo allenamento ha accusato un dolore al polpaccio: impossibile da valutare, quindi il capitolo relativo al centravanti che andrà a sostituire Federico Alonzi è ancora lontano dall’essere considerato chiuso. Poi gli infortuni che ancora non danno tregua al club di Senigallia. Come se la dose di sfortuna che ha tormentato i rossoblu lo scorso anno non fosse ancora esaurita. Infatti, oltre al già citato Alonzi, Clementi dovrà rinunciare anche a Kone e Tomba. Ognuno di loro rappresenta un cardine dello scacchiere vigorino, ma se l’ivoriano, che oggi si sottoporrà ad una risonanza alla caviglia, non ha davanti a sé tempi di recupero biblici, per Tomba il discorso è ben diverso.