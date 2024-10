.com - Serie D / Ancona altra sconfitta, ko contro la Civitanovese O-1

(Di sabato 19 ottobre 2024) Quartaper i dorici di mister Gadda, ancora una volta battuti di misura 0-1 da un singolo episodio che decide le sorti del match. La squadra manca nella rifinitura delle azioni. Mercoledì di nuovo in campoTermoli, 19 ottobre 2024 –  Nulla di fatto per i dorici  di Massimo Gadda che subiscono il secondo ko consecutivo, quarto di stagione. Dopo Teramo, anche laottiene i tre punti con un gol di scarto: 1-0. L’dopo un inizio più statico è nella ripresa che prova a portarsi avanti con belle azioni ma al momento di concludere, c’è sempre qualcosa che non va. Le troppe occasioni sprecate sono state pagate a caro prezzola formazione rossoblu in gol col neo acquisto Bevilacqua. Al 3’pericolosa dentro l’area ed al 7? ci prova Brunet di sinistro ma Laukzemis sventa.