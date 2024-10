Lapresse.it - Serie A, Juventus-Lazio 1-0: Motta vince grazie a un autogol di Gila

(Di sabato 19 ottobre 2024) Laha battuto la1-0 nell’ottava giornata del campionato diA. A decidere il match undiall’85’. La squadra di Marco Baroni ha giocato in 10 per oltre un’ora a causa dell’espulsione di Romagnoli autore di un fallo su Kalulu lanciato a rete. Da segnalare, per la, una traversa di Vlahovic.a questo successo i bianconeri agganciano momentaneamente il Napoli in testa alla classifica a quota 16. Laresta a 13.