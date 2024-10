Serie A, Genoa-Bologna 2-2: una doppietta di Pinamonti salva Gilardino (Di sabato 19 ottobre 2024) È terminato 2-2 Genoa-Bologna, match dell’ottava giornata del campionato di Serie A giocato allo stadio ‘Ferraris’. Felsinei in vantaggio al 37? con Orsolini. Nella ripresa il gol del raddoppio con Odgaard. Sullo 0-2 è arrivata la reazione della squadra di Alberto Gilardino, che ha recuperato il risultato grazie a una doppietta di Pinamonti. Con questo punto il Bologna sale a 9 punti, il Genoa a 6. Alle 18 tocca al Milan ospitare l’Udinese a San Siro. Serie A, Como-Parma 1-1 È terminato 1-1 Como-Parma, anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A che si è giocato allo stadio ‘Sinigaglia’. Tutto nel primo tempo. Ospiti in vantaggio con Bonny al 20?, pareggio dei lariani con un gol di Nico Paz al 45?. Da segnalare anche due legni colpiti dai Ducali con Almqvist e Bernabé. Con questo punto il Como sale a 9 punti in classifica, il Parma a 7. Lapresse.it - Serie A, Genoa-Bologna 2-2: una doppietta di Pinamonti salva Gilardino Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) È terminato 2-2, match dell’ottava giornata del campionato diA giocato allo stadio ‘Ferraris’. Felsinei in vantaggio al 37? con Orsolini. Nella ripresa il gol del raddoppio con Odgaard. Sullo 0-2 è arrivata la reazione della squadra di Alberto, che ha recuperato il risultato grazie a unadi. Con questo punto ilsale a 9 punti, ila 6. Alle 18 tocca al Milan ospitare l’Udinese a San Siro.A, Como-Parma 1-1 È terminato 1-1 Como-Parma, anticipo dell’ottava giornata del campionato diA che si è giocato allo stadio ‘Sinigaglia’. Tutto nel primo tempo. Ospiti in vantaggio con Bonny al 20?, pareggio dei lariani con un gol di Nico Paz al 45?. Da segnalare anche due legni colpiti dai Ducali con Almqvist e Bernabé. Con questo punto il Como sale a 9 punti in classifica, il Parma a 7.

Pagelle Genoa-Bologna 2-2, voti e tabellino Serie A 2024/2025
RETI: 37? pt Orsolini, 11? st Odgaard, 28? e 40? st Pinamonti NOTE: pomeriggio piovoso, terreno di gioco in discreta condizione. Angoli: 1-7.