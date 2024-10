Serie A, Como-Parma 1-1: Nico Paz risponde a Bonny (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Finisce 1-1 la sfida tra Como e Parma. Succede tutto nel primo tempo, quando Bonny porta in vantaggio L'articolo Serie A, Como-Parma 1-1: Nico Paz risponde a Bonny proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Serie A, Como-Parma 1-1: Nico Paz risponde a Bonny Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Finisce 1-1 la sfida tra. Succede tutto nel primo tempo, quandoporta in vantaggio L'articoloA,1-1:Pazproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Pagelle Como-Parma - i VOTI ai protagonisti del match - 5, Kempf 6. 5 (40’st […]. TOP: Nico Paz FLOP: Valeri VOTI: COMO (4-2-3-1): Audero 6; Van der Brempt 5. 5, Dossena 5. I voti, i top e flop ai protagonisti del match valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Como-Parma I voti, i top e i flop del match valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Como-Parma. (Calcionews24.com)

Nico Paz risponde a Bonny - 1-1 tra Como e Parma - Dal possibile 0-2 ospite si passa pero' all'1-1 proprio a pochi istanti dall'intervallo, quando Nico Paz realizza da pochi passi su assist di Fadera. Da segnalare anche i due legni colpiti dai gialloblu con Bernabé e Mihaila. Nella ripresa il match resta apertissimo, il Como prova inizialmente a premere sull'acceleratore, ma al 61' è il Parma a sfiorare il nuovo vantaggio con il neo entrato ... (Agi.it)

Como-Parma 1-1 LE PAGELLE | Bernabé - partita totale - Ecco le pagelle di Como-Parma 1-1 Suzuki 6,5 - Risponde presente su Cutrone che indirizza, da posizione ravvicinata, il pallone dalle sue parti con la testa. Attento in un altro paio di situazioni. Sicuro anche in uscita. Hainaut 5 - Dov'era in occasione del gol di Nico Paz? Lascia una... (Parmatoday.it)