Serie A 2024/25: la classifica dei pali e delle traverse colpite e subite (Di sabato 19 ottobre 2024) La classifica aggiornata dei pali e delle traverse colpite e subite nella Serie A 2024/25. Grande attesa per il massimo campionato italiano, che prende il via sabato 17 agosto e che accompagnerà tifosi e appassionati fino a maggio del prossimo anno. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale sulla situazione dei pali e delle traverse colpite in Serie A da ciascuna squadra. La Juventus è stata la squadra che nella passata stagione ha colpito più legni con 18, seguita da Lazio e Fiorentina con 17, mentre il Verona è la formazione più fortunata da questo punto di vista, con ben 20 legni subiti. Quale sarà la squadra più sfortunata quest’anno? Scopriamolo insieme. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Laaggiornata deinella/25. Grande attesa per il massimo campionato italiano, che prende il via sabato 17 agosto e che accompagnerà tifosi e appassionati fino a maggio del prossimo anno. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale sulla situazione deiinA da ciascuna squadra. La Juventus è stata la squadra che nella passata stagione ha colpito più legni con 18, seguita da Lazio e Fiorentina con 17, mentre il Verona è la formazione più fortunata da questo punto di vista, con ben 20 legni subiti. Quale sarà la squadra più sfortunata quest’anno? Scopriamolo insieme.

