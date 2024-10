Oasport.it - Sébastian Ogier al comando dopo il sabato nel rally dell’Europa Centrale: Tanak ed Evans vicini

(Di sabato 19 ottobre 2024) Si è conclusa la pienissima giornata didelun venerdì chiuso con la leadership da parte di Thierry Neuville, oggi alc’è Sébastiencon Toyotasei speciali disputate, quattordici in totale. La situazione comunque è ancora aperta e in evoluzione e verrà decisa dalle ultime quattro speciali di domani. La rimonta diè stata graduale: il francese è salito in seconda posizioneil secondo posto ottenuto nella SS10 dietro a(SS9 che era stata vinta invece da), poi ha vinto la SS11 salendo quindi alla leadership della classifica, approfittando dell’errore di Neuville. Quindi nella seconda parte della giornata è cominciato un duello davvero intenso tracon l’estone della Hyundai che è riuscito ad aggiudicarsi la SS12, portandosi così ad appena 1?1 di distacco nei confronti del francese.