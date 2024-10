Schianto tra auto sulla provinciale, donna grave in ospedale (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente nel Salento. Un violentissimo Schianto tra auto sulla provinciale si è verificato intorno alle 13 di oggi e ha visto protagoniste due donne che erano alle guide delle rispettive vetture. Il tratto di strada interessata dal sinistro è la 181 che collega Specchia a Miggiano, nell’estremo Sud del territorio salentino. A venire a contatto sono state una Chevrolet Matiz ed una Jeep Renegade. Per cause ancora tutte da chiarire e specificare, quindi, i due veicoli si sarebbero scontrati e avrebbero terminato la loro corsa contro un muro di cinta che delimitava la carreggiata. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente nel Salento. Un violentissimotrasi è verificato intorno alle 13 di oggi e ha visto protagoniste due donne che erano alle guide delle rispettive vetture. Il tratto di strada interessata dal sinistro è la 181 che collega Specchia a Miggiano, nell’estremo Sud del territorio salentino. A venire a contatto sono state una Chevrolet Matiz ed una Jeep Renegade. Per cause ancora tutte da chiarire e specificare, quindi, i due veicoli si sarebbero scontrati e avrebbero terminato la loro corsa contro un muro di cinta che delimitava la carreggiata.

