Sanità | Schlein ' Governo continua a mentire minimo storico di spesa sul Pil'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Una grande piazza anche oggi, per la Sanità pubblica, per il lavoro. Sulla Sanità il Governo continua a mentire, stanno arrivando al minimo storico di spesa sanitaria sul Pil. Non ci vengano a dire che le risorse non ci sono". Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, partecipando alla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil su salario e salute.

Cacciano (Pd) : “Sanità al minimo storico - i numero non mentono. Il Governo sì” - Pubblichiamo una pratica tabella (allegata), con i dati del Ministero della Salute, così evitiamo di prenderci in giro. it. Per il 2025 e per il 2026 la spesa sanitaria prevista è pari al 6,05 per cento del Prodotto interno lordo. La continua riduzione di risorse, operata da questo governo, ha condotto il paese al triste primato di 4,5 milioni di persone che non si curano più, di cui 2,5 milioni ... (Anteprima24.it)

Sanità - Conte “Il Governo sta tagliando” - sat/gsl (Fonte video: Profilo X Giuseppe Conte) Unlimited News - Notizie dal mondo . Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte, in un video sui social. ROMA (ITALPRESS) – “La spesa sanitaria rispetto al Pil ha avuto un crollo negli ultimi due anni, con il Governo Meloni. La sanità è a pezzi, da Nord a Sud”. (Unlimitednews.it)

Sanità in manovra - è scontro tra medici e governo. Meloni : «Tutte falsità - è un finanziamento record». Ma i numeri dicono altro - Perché – e lo ha ammesso anche Schillaci – ci sarà una suddivisione delle risorse promesse «tra questo anno e l’anno prossimo». Ma i dati parlano chiaro: di quei 3,7 miliardi la Sanità ne vedrà solamente 1,3 lordi nel 2025. Dove – per citare il ministro del’Economia Giancarlo Giorgetti – «la delusione era abbastanza diffusa» di fronte alla manovra. (Open.online)