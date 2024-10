Ilrestodelcarlino.it - Risse e abuso di alcol. Chiuso un locale per dieci giorni

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) I carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano hanno notificato al titolare di un bar della zona un decreto di sospensione delle autorizzazioni di chiusura temporanea, ex art. 100, emesso dalle autorità di polizia. Ildovrà rimanereper 10, con sospensione delle autorizzazioni relative al pubblico esercizio, in quanto "divenuto fattore di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica". Il provvedimento, notificato al titolare, segue i controlli eseguiti a partire da marzo 2024 in avanti, nel corso dei quali i carabinieri hanno acclarato che ilera diventato frequente luogo di ritrovo di cittadini italiani e stranieri, alcuni dei quali gravati da precedenti di polizia, che in diverse occasioni hanno creato non poche difficoltà all’operato delle forze dell’ordine, costringendo i militari dellastazione all’intervento per sedare