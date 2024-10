Nuovasocieta.it - Real Madrid, club diventato icona: è il più titolato, più ricco, più prestigioso

Leggi tutta la notizia su Nuovasocieta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ci sono alcune squadre che più di altre sono entrate nel cuore di tanti appassionati di calcio. Squadre che hanno fatto la storia di questo sport, sempre ricche di campioni, vincenti e soprattutto spettacolari dal punto di vista del coinvolgimento e dello spettacolo. Squadre come Milan, Manchester United, Barcellona e soprattutto, la squadra più titolata al mondo e più ambita da qualsiasi calciatore metta piede sul rettangolo di gioco. Nella sua storia infatti ilha vinto tutto quello che si poteva vincere e tra coppe e trofei nazionali e tornei internazionali e intercontinentali. E anche quest’anno si è presentato al via della nuova stagione da grande protagonista, tra i favoriti per conquistare l’ennesimo successo in Champions League e da favorito come rivelato dalle scommesse sulla Liga per l’ennesima vittoria nel campionato nazionale.