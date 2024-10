Bergamonews.it - Raoul Bova a Ballando, Peter Gomez o Tu si que vales? La tv del 19 ottobre

(Di sabato 19 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, sabato 19, su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma vede protagonisti 13 personaggi Vip che impareranno l’arte del ballo in coppia con i maestri professionisti. Il ballerino per una notte questa volta sarà l’attore, molto amato dal pubblico in Italia ma anche all’estero, protagonista della fiction “Don Matteo”. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio al titolo “Anello di fuoco”: la squadra dell’F.B.I. viene a sapere della misteriosa morte del conducente di un camion che, pochi giorni prima, aveva avuto una discussione con un veterano militare. Su RaiTre alle 21.05 prende il via “La Confessione”.