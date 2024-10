Paura per le piene dei fiumi: pronta l'evacuazione preventiva a Traversara e Boncellino (Di sabato 19 ottobre 2024) L'ondata di maltempo che da questa mattina ha investito il territorio romagnolo e la prevista piena dei fiumi per la quale è già stata emanata l'allerta rossa, porta i territori più in difficoltà a cercare misure per prevenire le emergenze. Il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni scrive sui Ravennatoday.it - Paura per le piene dei fiumi: pronta l'evacuazione preventiva a Traversara e Boncellino Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'ondata di maltempo che da questa mattina ha investito il territorio romagnolo e la prevista piena deiper la quale è già stata emanata l'allerta rossa, porta i territori più in difficoltà a cercare misure per prevenire le emergenze. Il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni scrive sui

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Notte di piogge e fiumi al limite. La grande paura tiene svegli ma l’onda di piena resta nei limiti - Soltanto 59,2 millimetri nel centro storico di Lucca con il pluviometro dell’Orto Botanico, mentre a Pontetetto si sono registrati 53,8 millimetri. Già nella serata di giovedì, prima delle ore 20, era evidente l’aumento dei livelli idrometrici sia per il fiume Serchio come per la Freddana. Ponte di Lucchio, che abbiamo visto essere stata la zona più piovosa in provincia di Lucca, si è fermata al ... (Lanazione.it)

Maltempo - paura nel Nord Italia : fiumi esondati - chiuse autostrada e linea ferroviaria. Bimbi bloccati a scuola in Liguria. Domani niente lezion a Genova - La Spezia e Savona - Maltempo nel Nord Italia, situazione già critica in Liguria. Fiumi esondati e strade allagate. Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e... (Leggo.it)

Maltempo - paura nel Nord Italia : fiumi esondati - chiuse autostrada e linea ferroviaria. Bimbi bloccati a scuola in Liguria. Domani niente lezioni : ecco dove - Maltempo nel Nord Italia, situazione già critica in Liguria. A causa delle forti piogge nel savonese sono segnalati allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Celle... (Leggo.it)