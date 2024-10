Pass per invalidi falsi, pregiudicato denunciato ad Arzano (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn pregiudicato denunciato per “falsificazione” e per “oltraggio a pubblico ufficiale” e oltre 50 contrassegni ritirati: è il bilancio di una serie di controlli effettuati dalla polizia locale ad Arzano, in provincia di Napoli. Il denunciato è un 47enne che sull’auto usata per andare dal barbiere esponeva due Pass per invalidi rivelatosi falsi. Durante il controllo delle generalità è anche andato in escandescenza e poi ha iniziato a inveire contro gli agenti che hanno così deciso di condurlo in caserma dove si è scoperto che i due contrassegni erano la fedele riproduzione di uno originale rilasciato a un familiare che era assente a bordo auto all’atto del controllo. Anteprima24.it - Pass per invalidi falsi, pregiudicato denunciato ad Arzano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnper “ficazione” e per “oltraggio a pubblico ufficiale” e oltre 50 contrassegni ritirati: è il bilancio di una serie di controlli effettuati dalla polizia locale ad, in provincia di Napoli. Ilè un 47enne che sull’auto usata per andare dal barbiere esponeva dueperrivelatosi. Durante il controllo delle generalità è anche andato in escandescenza e poi ha iniziato a inveire contro gli agenti che hanno così deciso di condurlo in caserma dove si è scoperto che i due contrassegni erano la fedele riproduzione di uno originale rilasciato a un familiare che era assente a bordo auto all’atto del controllo.

