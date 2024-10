Liberoquotidiano.it - "O si cambia mandato o ci si ritira". Generale Vannacci bombarda: la verità sui soldati italiani in Libano

(Di sabato 19 ottobre 2024) “La missione Unifil è sotto il capo 6 delle Nazioni Unite, che prevede la risoluzione pacifica delle controversie internazionali. Le sembra una risoluzione pacifica quella che è in atto nel sud del? Assolutamente no. La missione Unifil oltretutto aveva un, quello di garantire l'inoffensività delle parti in gioco, quindi evidentemente questoè venuto meno, vuoi perché non sono stati messi in condizione di portarlo a termine, vuoi per altre ragioni”. Lo ha detto iled eurodeputato Roberto, in occasione del dialogo avuto a Roma con Marco Rizzo durante una sessione del VI congresso nazionale Meritocrazia Italia, a Roma.