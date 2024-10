Nuoto, Coppa del Mondo Shanghai 2024: Thomas Ceccon vola e vince i 100 stile libero (Di sabato 19 ottobre 2024) Thomas Ceccon lascia subito il segno nella Coppa del Mondo di Nuoto in corso di svolgimento a Shanghai in vasca corta. L’azzurro, alla prima gara dopo i trionfi delle Olimpiadi di Parigi 2024, ha vinto i 100 stile libero con il tempo di 46?32. Preceduto di tre centesimi il cinese Panle Zahn, campione olimpico uscente della specialità e detentore del record mondiale. Settimo posto invece per Nicolò Martinenghi nei 50 rana. L’oro di Parigi nella doppia vasca ha faticato a esprimersi al meglio, con un crono di 26?79 che sicuramente non rappresenta la sua miglior performance. La vittoria è andata al cinese Haiyang Qin con 25?38, con il posto d’onore per il russo Ilya Shymanovich in 25?51. Lorenzo Mora, secondo ieri nei 200 dorso, non è riuscito a replicare la brillante performance anche nei 50. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024)lascia subito il segno nelladeldiin corso di svolgimento ain vasca corta. L’azzurro, alla prima gara dopo i trionfi delle Olimpiadi di Parigi, ha vinto i 100con il tempo di 46?32. Preceduto di tre centesimi il cinese Panle Zahn, campione olimpico uscente della specialità e detentore del record mondiale. Settimo posto invece per Nicolò Martinenghi nei 50 rana. L’oro di Parigi nella doppia vasca ha faticato a esprimersi al meglio, con un crono di 26?79 che sicuramente non rappresenta la sua miglior performance. La vittoria è andata al cinese Haiyang Qin con 25?38, con il posto d’onore per il russo Ilya Shymanovich in 25?51. Lorenzo Mora, secondo ieri nei 200 dorso, non è riuscito a replicare la brillante performance anche nei 50.

