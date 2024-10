Nordio, 'sul centro in Albania sentenza abnorme, legifereremo' (Di sabato 19 ottobre 2024) "La reazione della politica non è stata contro la magistratura ma contro il merito di questa sentenza che non condividiamo e riteniamo addirittura abnorme. Non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro, è una decisione di altissima politica. Prenderemo dei provvedimenti legislativi". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando con i cronisti a margine di un convegno a Palermo sul caso dei trattenimenti dei migranti in Albania. "Queste decisioni inoltre rischiano di creare incidenti diplomatici, perché definire non sicuro un Paese amico come il Marocco può anche creare dei problemi - ha detto ancora il ministro - se noi ritenessimo che non sono sicuri i Paesi dove vigono delle regole che noi abbiamo ripudiato come la pena di morte allora anche gli Stati Uniti non sarebbero sicuri. Quotidiano.net - Nordio, 'sul centro in Albania sentenza abnorme, legifereremo' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) "La reazione della politica non è stata contro la magistratura ma contro il merito di questache non condividiamo e riteniamo addirittura. Non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro, è una decisione di altissima politica. Prenderemo dei provvedimenti legislativi". Così il ministro della Giustizia, Carlo, parlando con i cronisti a margine di un convegno a Palermo sul caso dei trattenimenti dei migranti in. "Queste decisioni inoltre rischiano di creare incidenti diplomatici, perché definire non sicuro un Paese amico come il Marocco può anche creare dei problemi - ha detto ancora il ministro - se noi ritenessimo che non sono sicuri i Paesi dove vigono delle regole che noi abbiamo ripudiato come la pena di morte allora anche gli Stati Uniti non sarebbero sicuri.

Nervosismo nella maggioranza sul caso Albania. Nordio : “Sentenza abnorme”. Salvini chiama alla mobilitazione - Noi continuiamo a sostenere che la legge Bossi Fini vada superata”, commenta il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Oggi i dodici migranti per i quali il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro italiano per i rimpatri in Albania rientrano a bordo di una nave militare. (Ilfattoquotidiano.it)

Giudici bocciano “modello Albania” - 12 migranti verso l'Italia. Nordio : "Sentenza abnorme" - Una motovedetta della Guardia Costiera, partita da Brindisi, è attraccata a Gjader, ha fatto salire a bordo i migranti e li sta portando a Bari, dove - a quanto si apprende - verranno accolti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo. . Stanno tornando in Italia i dodici migranti per i quali il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro italiano per i rimpatri in ... (Tg24.sky.it)

Nordio : "Sentenza abnorme - legifereremo" - 11. Così il ministro della Giustizia Nordio sul caso del Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento in Albania di migranti giunti in Italia perché provenienti da "Egitto e Bangladesh che non sono Paesi sicuri". "Non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro. 05 "La reazione della politica non è stata contro la magistratura ma contro il merito della ... (Televideo.rai.it)