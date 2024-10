Multa da 500mila euro al Barcellona, ma il Tas bacchetta la Uefa per la sanzione troppo mite (Di sabato 19 ottobre 2024) La Uefa Multa il Barcellona per mezzo milione di euro per violazione del Fair Play Finanziario, ma non basta. Il Tribunale arbitrale dello sport non solo ha respinto il ricorso del club catalano, ma ha anche ripreso la massima organizzazione del calcio europeo perché la sanzione sarebbe troppo bassa rispetto alla gravità della sanzione. I diritti Tv La Multa era stata comminata nell’estate 2023 dalla Uefa, per le leve finanziarie a cui il Barcellona ha fatto ricorso per rimediare alle grosse difficoltà registrate nei bilanci 2021/22 e 2022/23 della società . Quifinanza.it - Multa da 500mila euro al Barcellona, ma il Tas bacchetta la Uefa per la sanzione troppo mite Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lailper mezzo milione diper violazione del Fair Play Finanziario, ma non basta. Il Tribunale arbitrale dello sport non solo ha respinto il ricorso del club catalano, ma ha anche ripreso la massima organizzazione del calciopeo perché lasarebbebassa rispetto alla gravità della. I diritti Tv Laera stata comminata nell’estate 2023 dalla, per le leve finanziarie a cui ilha fatto ricorso per rimediare alle grosse difficoltà registrate nei bilanci 2021/22 e 2022/23 della società .

