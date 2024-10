MotoGp: Martin domina la sprint, Bagnaia solo quarto (Di sabato 19 ottobre 2024) Contatto tra Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e Maverick Vinales (Aprilia). Le loro moto sono finite nella ghiaia. Illesi, Bezzecchi è stato portato via in barella per precauzione L'articolo MotoGp: Martin domina la sprint, Bagnaia solo quarto proviene da Firenze Post. .com - MotoGp: Martin domina la sprint, Bagnaia solo quarto Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) Contatto tra Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e Maverick Vinales (Aprilia). Le loro moto sono finite nella ghiaia. Illesi, Bezzecchi è stato portato via in barella per precauzione L'articololaproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGp - pole position e Sprint Race per Jorge Martin al Gp d’Australia - All’inizio ho fatto un po’ di fatica a fare il distacco, Bezzecchi andava veramente forte. Sul tracciato di Phillip Island, lo spagnolo della Ducati-Pramac ha chiuso la gara breve davanti a Marc Marquez (Ducati-Gresini) e a Enea Bastianini (Ducati). Il ritmo non era male per lottare, ma sicuramente quello di ieri era migliore e per questo dobbiamo analizzare i dati e capire come procedere in ... (Lapresse.it)

Gp d’Australia di MotoGp - Martin fa doppietta a Phillip Island : pole position e Sprint Race - Dietro di lui ancora Marc Marquez e poi Enea Bastianini. Quest’ultimo è a 10 punti da Martin in Classifica Iridata (392 a 382). Decimo è Enea Bastianini. Entrambi hanno 12 podi in stagione. Pecco Bagnaia piazza la quinta posizione, alle spalle di Bezzecchi. Phillip Island, 19 ottobre 2024 – Jorge Martin fa una splendida doppietta nelle gare del week end che anticipano quella ufficiale, sulla ... (Ilfaroonline.it)

Ordine d’arrivo MotoGP - Sprint Race GP Australia 2024 : assolo di Martin - Bagnaia fuori dal podio - Di Giannantonio penalizzato - 2 21. Il Motomondiale 2024 ha visto proseguire oggi, sabato 19 ottobre, il fine settimana del GP d’Australia, con la consueta Sprint Race che si è disputata sul circuito di Phillip Island, valida per la diciassettesima tappa del calendario di MotoGP. 7 3 laps 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 10’29. (Oasport.it)