Milan-Udinese 1:0 | Una gara condizionata dagli episodi condanna i bianconeri (Di sabato 19 ottobre 2024) Non si è visto un grande calcio a San Siro: gara troppo fisica e frammentata, dove non si è visto bel gioco, complici anche le decisioni arbitrali. Ad avere la meglio i rossoneri di Fonseca, con la squadra di Runjaic che avrà da recriminare. Le pagelle.Okoye 6Sul primo gol non può niente Udinetoday.it - Milan-Udinese 1:0 | Una gara condizionata dagli episodi condanna i bianconeri Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Non si è visto un grande calcio a San Siro:troppo fisica e frammentata, dove non si è visto bel gioco, complici anche le decisioni arbitrali. Ad avere la meglio i rossoneri di Fonseca, con la squadra di Runjaic che avrà da recriminare. Le pagelle.Okoye 6Sul primo gol non può niente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salerno - abbattuti tre alberi per garantire la sicurezza pubblica : previsto il rinnovo delle aree verdi - IT su Google News. Lunedì scorso, un albero è stato abbattuto in via della Casalina, località Casa Manzo, a causa del rischio che rappresentava per l’incolumità pubblica. Le operazioni sono state eseguite sotto la supervisione di agronomi esperti, chiamati dal settore Verde del Comune di Salerno, con il supporto dell’assessorato all’Ambiente. (Zon.it)

Il Comune deve garantire allo studente con disabilità l’intero monte ore di assistenza previsto dal PEI. Sentenza del Tribunale di Torino - . Il Comune è stato condannato a garantire a uno studente sordo segnante le 36 ore settimanali di assistenza alla comunicazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) previste dal suo Piano Educativo Individualizzato (PEI), ribaltando la precedente decisione dell'amministrazione che aveva concesso solo 10 ore. (Orizzontescuola.it)

Amoruso : “Raspadori? Entra sempre bene a gara in corso. Lukaku? Ancora non abbiamo visto le sue qualità” - net. Radio Kiss Kiss Napoli – Amoruso: “Raspadori? Entra sempre bene a gara in corso. . Lukaku? Ancora non abbiamo visto le sue qualità” L’ex attaccante Nicola … L'articolo Amoruso: “Raspadori? Entra sempre bene a gara in corso. Ancora non abbiamo visto le sue qualità” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)