Migranti arrivati a Bari, Nordio: "Sentenza abnorme, provvedimenti legislativi" (Di sabato 19 ottobre 2024) Arrivano a Bari nel primo pomeriggio, a bordo della motovedetta 'Visalli' della Guardia Costiera partita al mattino dalla coste albanesi. I 12 Migranti (7 bengalesi e 5 egiziani) provenienti dal centro di accoglienza di Gjader sono giĂ in Italia (trasferiti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo del capoluogo pugliese), a seguito della pronuncia del Tribunale di Roma che ieri non ha convalidato il loro trattenimento nella nuovissima struttura creata in base all'accordo tra Roma e Tirana. Una decisione che fa salire la tensione tra opposizione e maggioranza. Iltempo.it - Migranti arrivati a Bari, Nordio: "Sentenza abnorme, provvedimenti legislativi" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Arrivano anel primo pomeriggio, a bordo della motovedetta 'Visalli' della Guardia Costiera partita al mattino dalla coste albanesi. I 12(7 bengalesi e 5 egiziani) provenienti dal centro di accoglienza di Gjader sono giĂ in Italia (trasferiti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo del capoluogo pugliese), a seguito della pronuncia del Tribunale di Roma che ieri non ha convalidato il loro trattenimento nella nuovissima struttura creata in base all'accordo tra Roma e Tirana. Una decisione che fa salire la tensione tra opposizione e maggioranza.

