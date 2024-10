Thesocialpost.it - Maltempo, crolla un costone di roccia a Enna: strade chiuse e traffico in tilt

(Di sabato 19 ottobre 2024) A causa della pioggia battente, seguita a mesi di siccità, èto undiin via Pergusa, ain Sicilia . La strada, una delle arterie più importanti di accesso alla città, è chiusa al transito in attesa di un intervento.Leggi anche:, allerta in tutta Italia: in Toscana chiesto stato di emergenza. Nelle Marche chiusa autostrada – La diretta Sul posto oltre ai vigili urbani e vigili del fuoco anche i volontari dell’Ente corpo protezione civile. Le zone più colpite dall’acqua sono Dittaino e Leonforte. A Pergusa, in contrada Parasporino una famiglia è intanto rimasta isolata a causa del fango che ha invaso la strada di accesso all’abitazione. L'articoloundiinproviene da The Social Post.