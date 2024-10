Ma che gol ha fatto? Balotelli e la storia instagram | riferimento al Genoa e a Pinamonti?

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Una rimonta vitale. Ildi Alberto Gilardino, sotto di due gol contro il Bologna, riesce a chiudere sul 2-2 grazie alla doppietta di Andreaal Ferraros. Inutili le reti dell’iniziale doppio vantaggio emiliano siglate da Orsolini prima e Odgaard poi. Esulta il Ferraris ed esulta Gilardino. E sui social, mentre ilsi gode un punto prezioso, si fa sentire anche Mario, attaccante svincolato accostato proprio al club rossoblù nell’ultima sosta nazionali. Nessundiretto, ma Balo sembra fare i complimenti proprio a, possibile futuro compagno di squadra, che come lui ha iniziato la carriera nelle giovanili dell’Inter: “Ma che gol ha?”, con l’emoticon di due palloni.non gioca in Italia dal 2021, quando segnò 5 gol in 12 presenze con il Monza.