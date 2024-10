Oasport.it - Lorenzo Musetti batte Shelton all’Ultimate Tennis Showdown

(Di sabato 19 ottobre 2024)ha infilato due brillanti vittorie a Francoforte (Germania), dove si sta disputando l’Ultimate, un torneo di esibizione che si svolge nella settimana in cui i big hanno dato vita al contemporaneo Six Kings Slam (stasera la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con in palio sei milioni di dollari). Ilta italiano ha regolato il francese Gael Monfils e poi ha avuto la meglio sullo statunitense Benper 3-0 (16-11; 17-9; 19-10), portandosi così in testa alla classifica del gruppo B alla vigilia dello scontro finale della fase a gironi contro il canadese Jan-Lennard Struff. Il numero 17 del mondo ha regolato il numero 23 del ranking ATP in una partita disputata con una formula particolare.