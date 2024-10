LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Martin domina, Bagnaia a -16 in classifica (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.22 5° Di Giannantonio, poi Morbidelli, Raul Fernandez, Aleix Espargarò, Augusto Fernandez e un redivivo Luca Marini. Va detto che appena 15 piloti hanno concluso la corsa. Ben 7 le cadute. 15° Savadori. 6.21 Jorge Martin vince la Sprint Race con 1.520 su Marquez, 4.368 su Bastianini e 6.879 su Bagnaia. -1 Bezzecchi viene però portato via in barella. Posizioni ormai consolidate per il podio. -1 Inizia l’ultimo giro. Nessuna grave conseguenza per Vinales e Bezzecchi. -2 Adesso Bagnaia ha 1.1 su Di Giannantonio, che è quinto. -2 Caduta anche per Binder. -2 TREMENDA CADUTA! Vinales e Bezzecchi finiscono entrambi a terra. Lo spagnolo aveva passato l’italiano in fondo al rettilineo. Poi Bezzecchi lo ha tamponato in pieno. -2 Martin ora si è messo giustamente ad amministrare. 2.7 su Marquez. -3 Caduta di Acosta. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Martin domina, Bagnaia a -16 in classifica Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.22 5° Di Giannantonio, poi Morbidelli, Raul Fernandez, Aleix Espargarò, Augusto Fernandez e un redivivo Luca Marini. Va detto che appena 15 piloti hanno concluso la corsa. Ben 7 le cadute. 15° Savadori. 6.21 Jorgevince la Sprint Race con 1.520 su Marquez, 4.368 su Bastianini e 6.879 su. -1 Bezzecchi viene però portato via in barella. Posizioni ormai consolidate per il podio. -1 Inizia l’ultimo giro. Nessuna grave conseguenza per Vinales e Bezzecchi. -2 Adessoha 1.1 su Di Giannantonio, che è quinto. -2 Caduta anche per Binder. -2 TREMENDA CADUTA! Vinales e Bezzecchi finiscono entrambi a terra. Lo spagnolo aveva passato l’italiano in fondo al rettilineo. Poi Bezzecchi lo ha tamponato in pieno. -2ora si è messo giustamente ad amministrare. 2.7 su Marquez. -3 Caduta di Acosta.

