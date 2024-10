LIVE – Atalanta U23-Renate 1-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di sabato 19 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Atalanta U23-Renate, match valido per la decima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. Stadio Comunale di Caravaggio teatro di questo scontro di alta classifica: la squadra B della Dea ha ottenuto fin qui 14 punti ed è in zona playoff, così come gli ospiti che di punti ne hanno persino 18 e se la passano decisamente bene. Chi riuscirà a conquistare la vittoria? Calcio d’inizio fissato alle ore 17.30 di sabato 19 ottobre. COME SEGUIRLA LA DIRETTA LIVE DI Atalanta U23-Renate Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Atalanta U23-Renate 1-0 (14? Vavassori) 27? – Tentativo di Alessio sugli sviluppi di un calcio di punizione: non trova lo specchio. 25? – Ancora Vavassori prova a rendersi pericoloso. La difesa del Renate però è attenta e chiude bene. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) LadiU23-, match valido per la decima giornata del girone A della. Stadio Comunale di Caravaggio teatro di questo scontro di alta classifica: la squadra B della Dea ha ottenuto fin qui 14 punti ed è in zona playoff, così come gli ospiti che di punti ne hanno persino 18 e se la passano decisamente bene. Chi riuscirà a conquistare la vittoria? Calcio d’inizio fissato alle ore 17.30 di sabato 19 ottobre. COME SEGUIRLA LADIU23-Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHU23-1-0 (14? Vavassori) 27? – Tentativo di Alessio sugli sviluppi di un calcio di punizione: non trova lo specchio. 25? – Ancora Vavassori prova a rendersi pericoloso. La difesa delperò è attenta e chiude bene.

