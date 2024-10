Liam Payne, l’ex compagna (e madre di suo figlio) Cheryl Cole scrive un commovente post d’addio (Di sabato 19 ottobre 2024) Ex compagna e madre di suo figlio, Cheryl Cole scrive un commovente post d'addio a Liam Payne dopo la sua morte L'articolo Liam Payne, l’ex compagna (e madre di suo figlio) Cheryl Cole scrive un commovente post d’addio proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Liam Payne, l’ex compagna (e madre di suo figlio) Cheryl Cole scrive un commovente post d’addio Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Exdi suound'addio adopo la sua morte L'articolo(edi suounproviene da Novella 2000.

Cheryl - ex compagna di Liam Payne - rompe il silenzio : “Nostro figlio non lo rivedrà più - basta dettagli ripugnanti” - Lo sfogo della cantante Cheryl, ex compagna di Liam Payne e madre di suo figlio Bear. L'artista ha chiesto di mettere fine allo sciacallaggio mediatico sulla morte dell'artista: "Non era solo una celebrità, era un essere umano. Concedetegli un po' di dignità".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Liam Payne come è morto? Le ipotesi sulla scomparsa dell’ex One Direction - A queste dichiarazioni si sono accodati i compagni che con lui avevano condiviso l’esperienza degli One Direction. Dolci sono le parole di Charlie Puth che ha condiviso una foto insieme al collega su Instagram, specificando: “Liam è sempre stato gentile con me. comTrovato senza vita sotto la finestra della stanza al terzo piano dell’albergo dove alloggiava a Buenos Aires, aveva fatto discutere ... (Notizie.com)

Liam Payne - parlano le due ragazze che erano nella sua stanza : la lite - – He was intoxicated and spend almost 600 Dollars on alcohol. Le due 25enni hanno già parlato con le forze dell’ordine e con un quotidiano argentino, non facendosi troppi problemi a dichiarare la loro professione: “Sono due pr0stitute e l’hanno detto subito alla Polizia, spiegando come sono arrivate all’hotel CasaSur. (Biccy.it)