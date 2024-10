L’ex calciatore Francesco Flachi ricoverato d’urgenza per un infarto (Di sabato 19 ottobre 2024) Giovedì sera, mentre allenava la sua squadra di Promozione, Francesco Flachi è stato colto da un improvviso infarto. L’ex attaccante della Sampdoria è stato subito trasportato all’ospedale di Lavagna, dove è stato sottoposto a un intervento d’urgenza che ha permesso di salvargli la vita. Il messaggio rassicurante di Flachi Poche ore dopo l’operazione, Flachi ha voluto rassicurare i suoi sostenitori tramite un messaggio condiviso sui social. “Grazie a tutti per i tanti messaggi. Sto benissimo, sono già in piedi”, ha scritto L’ex calciatore, che ha così mostrato di aver superato il momento più critico. Un segnale di speranza che ha rincuorato l’ambiente calcistico, che aveva seguito con apprensione le notizie sull’infarto. Il dramma e l’operazione L’episodio è avvenuto sul campo di allenamento del Psm Rapallo, la squadra allenata da Flachi. Thesocialpost.it - L’ex calciatore Francesco Flachi ricoverato d’urgenza per un infarto Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Giovedì sera, mentre allenava la sua squadra di Promozione,è stato colto da un improvvisoattaccante della Sampdoria è stato subito trasportato all’ospedale di Lavagna, dove è stato sottoposto a un interventoche ha permesso di salvargli la vita. Il messaggio rassicurante diPoche ore dopo l’operazione,ha voluto rassicurare i suoi sostenitori tramite un messaggio condiviso sui social. “Grazie a tutti per i tanti messaggi. Sto benissimo, sono già in piedi”, ha scritto, che ha così mostrato di aver superato il momento più critico. Un segnale di speranza che ha rincuorato l’ambiente calcistico, che aveva seguito con apprensione le notizie sull’. Il dramma e l’operazione L’episodio è avvenuto sul campo di allenamento del Psm Rapallo, la squadra allenata da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spara all’ex moglie fuori dal supermercato e si suicida : era stato denunciato e aveva il braccialetto elettronico - Ha sparato alla moglie e si è tolto la vita con la stessa arma. “Siamo sgomenti e attoniti per quello che è successo. Il titolare di un market di fronte al supermercato Eurospin di via Salvemini racconta: “Ho sentito alcuni spari. È tutto avvenuto a San Severo, in provincia di Foggia nel parcheggio di un supermercato. (Ilfattoquotidiano.it)

Costretta a lasciare l’Università e perseguitata - arrestato l’ex - Il 29enne non ha accettato la fine del rapporto, e a luglio scorso ha anche cercato di investire la 23enne e il nuovo compagno di quest’ultima mentre mangiavano una pizza seduti al tavolo esterno di un locale; il 29enne è addirittura salito con la sua auto sul marciapiede dove era seduta la coppia. . (Anteprima24.it)

Martinengo : arrestato ed espulso un 44enne per maltrattamenti all’ex moglie - VIOLENZA SULLE DONNE. L’uomo di origine indiana e residente a Martinengo, non ha rispettato le misure restrittive e per questo è stato arrestato ed espulso. (Ecodibergamo.it)