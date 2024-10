Le 5 auto più costose al mondo: Ferrari fuori dalla classifica? (Di sabato 19 ottobre 2024) Le auto di lusso rappresentano un mercato sempre attivo e in continua crescita. A livello globale nel 2024 questo segmento dovrebbe raggiungere i 700 miliardi di dollari di fatturato totale e punta a raddoppiare questo dato entro 10 anni. Un successo dovuto soprattutto all’aumento di popolarità dei SUV anche tra le fasce medie della popolazione. Esiste però un mercato parallelo riservato soltanto a chi può permettersi auto i cui prezzi si calcolano in milioni di dollari. Si tratta delle supercar, auto prodotte in pochissime unità, con prestazioni straordinarie e più vicine a quelle da vetture da corsa che a quelle di normali automobili da strada. Ma quali sono le più costose al mondo? Bugatti La Voiture Noire – 18,7 milioni di dollari Fonte: ANSABugatti La Voiture Noire La vettura più costosa al mondo è stata prodotta dalla casa francese Bugatti. Quifinanza.it - Le 5 auto più costose al mondo: Ferrari fuori dalla classifica? Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ledi lusso rappresentano un mercato sempre attivo e in continua crescita. A livello globale nel 2024 questo segmento dovrebbe raggiungere i 700 miliardi di dollari di fatturato totale e punta a raddoppiare questo dato entro 10 anni. Un successo dovuto soprattutto all’aumento di popolarità dei SUV anche tra le fasce medie della popolazione. Esiste però un mercato parallelo riservato soltanto a chi può permettersii cui prezzi si calcolano in milioni di dollari. Si tratta delle supercar,prodotte in pochissime unità, con prestazioni straordinarie e più vicine a quelle da vetture da corsa che a quelle di normalimobili da strada. Ma quali sono le piùal? Bugatti La Voiture Noire – 18,7 milioni di dollari Fonte: ANSABugatti La Voiture Noire La vettura più costosa alè stata prodottacasa francese Bugatti.

