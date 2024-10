Latina-Altamura oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Altamura, match dello stadio Domenico Francioni valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine nerazzurra sta vivendo un momento di difficoltà a causa delle tre sconfitte consecutive incassate e adesso ha assolutamente bisogno di rialzare la testa per allontanarsi dalla zona retrocessione. Latina-Altamura, come seguire il match La formazione pugliese, dal suo canto, ha lo stesso numero di punti in classifica dei nerazzurri e spera di staccarli conquistando una vittoria che manca da due turni, viste le due sconfitte di fila arrivate negli ultimi due turni. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Domenico Francioni valevole per la decima giornata del campionato italiano di. La compagine nerazzurra sta vivendo un momento di difficoltà a causa delle tre sconfitte consecutive incassate e adesso ha assolutamente bisogno di rialzare la testa per allontanarsi dalla zona retrocessione., come seguire il match La formazione pugliese, dal suo canto, ha lo stesso numero di punti in classifica dei nerazzurri e spera di staccarli conquistando una vittoria che manca da due turni, viste le due sconfitte di fila arrivate negli ultimi due turni. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. Sportface.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Team Altamura: Un Avvio Difficile in Serie C e la Prossima Sfida contro il Latina - Il Team Altamura, che nella scorsa stagione ha festeggiato la promozione in Serie C, sta vivendo un inizio di campionato complicato nel Girone C. Con soli sette ... (news-sports.it)

Un rimaneggiato Latina all’assalto dell’ex Di Donato - Domani (sabato 19) alle 15 al Francioni il Latina affronterà l’Altamura dell’ex Di Donato con l’obbligo di fare risultato per interrompere la serie di tre sconfitte consecutive. Un compito reso arduo ... (radioluna.it)

Team Altamura, Di Donato: “Contro il Latina partita di vitale importanza” - La Team Altamura si prepara ad affrontare fuori casa il Latina, in una gara valida per la decima giornata del girone C di Lega Pro. Due vittorie, un pareggio e sei ... (tuttocalciopuglia.com)