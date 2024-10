La casa di Netanyahu nel mirino: perché i droni sono difficili da intercettare (Di sabato 19 ottobre 2024) Gli attacchi con i droni sono il punto debole dei sofisticati e iper-tecnologici sistemi di difesa aerea su cui può contare Israele. Lo ha confermato il raid di stamane a Cesarea, che secondo Axios avrebbe addirittura colpito la residenza del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, per la prima volta dal 7 ottobre obiettivo diretto di un'operazione volta a eliminarlo. Il drone, partito dal Libano con altri due velivoli senza pilota che sono stati invece intercettati, non ha provocato feriti in quanto - stando all'ufficio del primo ministro - né Netanyahu né sua moglie erano in casa al momento del raid. Iltempo.it - La casa di Netanyahu nel mirino: perché i droni sono difficili da intercettare Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Gli attacchi con iil punto debole dei sofisticati e iper-tecnologici sistemi di difesa aerea su cui può contare Israele. Lo ha confermato il raid di stamane a Cesarea, che secondo Axios avrebbe addirittura colpito la residenza del premier israeliano, Benjamin, per la prima volta dal 7 ottobre obiettivo diretto di un'operazione volta a eliminarlo. Il drone, partito dal Libano con altri due velivoli senza pilota chestati invece intercettati, non ha provocato feriti in quanto - stando all'ufficio del primo ministro - néné sua moglie erano inal momento del raid.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tra false flag e casus belli : così i droni fantasma possono far scoppiare la guerra in Corea - La retorica di entrambe le Coree suggerisce che uno scontro militare sia un rischio imminente. Ma ci sono molte cose che non tornano sui misteriosi droni apparsi nei cieli di Pyongyang. (Ilgiornale.it)

“Ecco chi sono i 117 padroni del mondo” : Peter Gomez presenta il nuovo numero di Millennium in edicola da sabato 12 ottobre - L’INCHIESTA: troppe foto dei figli sui social, genitori in tribunale. Anche in Italia. Ecco come condizionano la politica. Centodiciassette persone controllano 50mila miliardi di dollari. to/LibrerieMillennium Oppure abbonati ora, se ti abboni spendi la metà: https://shop. Sono i vertici dei 10 maggiori fondi d’investimento, da Blackrock a Morgan Stanley, presenti ormai in tutte le più ... (Ilfattoquotidiano.it)

Blackrock e gli altri : sono loro i padroni del mondo? Segui la diretta di Millennium Live - In diretta ci saranno Alessandro Volpi (storico, autore di “I padroni del mondo”, Laterza), Mauro Del Corno (ilfattoquotidiano. “Blackrock e gli altri: sono loro i padroni del mondo?”. it) e Luca Martinelli (giornalista). Venerdì 11 ottobre alle 15 torna la diretta di Millennium Live per presentare il nuovo numero del mensile diretto da Peter Gomez. (Ilfattoquotidiano.it)