Juve-Lazio 1-0, autogol di Gila e bianconeri in vetta (Di sabato 19 ottobre 2024) La Juve aggancia il Napoli che ancora deve scendere in campo La Juventus batte 1-0 la Lazio nell'anticipo del sabato sera dell'ottava giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. A decidere la partita l'autorete di Gila all'85'. Biancocelesti in dieci per tre quarti di match per l'espulsione di Romagnoli al 24'. In classifica Sbircialanotizia.it - Juve-Lazio 1-0, autogol di Gila e bianconeri in vetta Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Laaggancia il Napoli che ancora deve scendere in campo Lantus batte 1-0 lanell'anticipo del sabato sera dell'ottava giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. A decidere la partita l'autorete diall'85'. Biancocelesti in dieci per tre quarti di match per l'espulsione di Romagnoli al 24'. In classifica

Juve-Lazio - pugno e prova tv per un bianconero : cosa dice il regolamento - Juventus-Lazio: rischio prova tv (LaPresse) – Calciomercato. Ad accompagnare la sfida dello ‘Stadium’, però, sarà un tumultuoso strascico di polemiche. L’arbitro Sacchi – che non ha visto nulla – non è stato richiamato dal Var. L’episodio potrebbe costare carissimo al calciatore della Juventus: le condizioni affinché si materializzi l’ausilio della prova tv Grazie all’autogol di Gila, la ... (Calciomercato.it)

Autorete di Gila e la Juve batte 1-0 la Lazio - I biancocelesti regalano tre punti ai bianconeri che agganciano il Napoli TORINO - La Juventus ha battuto 1-0 la Lazio nella gara dell'ottava giornata giocata stasera all'Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che hanno agganciato il Napoli al primo posto in classifica. Avvio di gara molto tattico e . (Ilgiornaleditalia.it)

Bufera Juve-Lazio - pugno e prova tv per un bianconero : cosa dice il regolamento - Juventus-Lazio: rischio prova tv (LaPresse) – Calciomercato. Ad accompagnare la sfida dello ‘Stadium’, però, sarà un tumultuoso strascico di polemiche. L’arbitro Sacchi – che non ha visto nulla – non è stato richiamato dal Var. it. . Pur disputando oltre 70 minuti di gioco in inferiorità numerica, però, la Lazio esce a testa alta dal confronto dell’Allianz Stadium, tenendo bene il campo e non ... (Calciomercato.it)