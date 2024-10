Inzaghi: «Veniamo da tre vittorie, dobbiamo continuare. Zielinski a Roma non ci sarà, la sosta non ci influenza» (Di sabato 19 ottobre 2024) Inzaghi: «Veniamo da tre vittorie, dobbiamo continuare. Zielinski a Roma non ci sarà, la sosta non ci influenza» Lo scudettato Simone Inzaghi ha presentato il match contro la Roma ai microfoni di Inter TV quest’oggi. Le sue parole hanno denotato la solita, ostentata sicurezza e consapevolezza del proprio lavoro e dei mezzi dell’Inter, senza dimenticare però che affrontare una squadra di Juric non è mai semplice, come la storia ha dimostrato. Inzaghi presenta Roma-Inter Di seguito un estratto dell’intervista: “La sosta per le gare delle nazionali non ci deve influenzare. Venivamo da tre vittorie e dobbiamo continuare il nostro percorso: i ragazzi sono rientrati abbastanza bene, qualcuno con qualche problemino. Però in questi ultimi giorni abbiamo lavorato bene, sapendo che ripartiamo da una gara molto difficile”. Ilnapolista.it - Inzaghi: «Veniamo da tre vittorie, dobbiamo continuare. Zielinski a Roma non ci sarà, la sosta non ci influenza» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 19 ottobre 2024): «da trenon ci, lanon ci» Lo scudettato Simoneha presentato il match contro laai microfoni di Inter TV quest’oggi. Le sue parole hanno denotato la solita, ostentata sicurezza e consapevolezza del proprio lavoro e dei mezzi dell’Inter, senza dimenticare però che affrontare una squadra di Juric non è mai semplice, come la storia ha dimostrato.presenta-Inter Di seguito un estratto dell’intervista: “Laper le gare delle nazionali non ci devere. Venivamo da treil nostro percorso: i ragazzi sono rientrati abbastanza bene, qualcuno con qualche problemino. Però in questi ultimi giorni abbiamo lavorato bene, sapendo che ripartiamo da una gara molto difficile”.

Inter attesa da una sfida cruciale contro la Roma : le parole di Simone Inzaghi alla vigilia del match - Per la Roma, Ivan Juric potrebbe schierare un 3-4-2-1, con Svilar in porta; il trio difensivo composto da Mancini, Ndicka e Hermoso; a centrocampo, Celik, Cristante, Koné e Angelino; e in attacco, la coppia formata da Dybala e Pellegrini, supportata da Dovbyk. Il focus rimane sul match e la volontà di ottenere un risultato positivo all’Olimpico. (Gaeta.it)

Inter - Inzaghi avvisa : “Conosco Juric - con la Roma servirà una grande partita” - Ci vorrà una grande Inter. (Adnkronos) – "Sappiamo che avversaria incontreremo, abbiamo affrontato Juric tante volte in questi anni. Sta portando la sua filosofia alla Roma, dobbiamo farci trovare pronti per fare una partita importante in entrambe le fasi. La sosta non ci deve influenzare: veniamo da tre vittorie e dobbiamo proseguire nel nostro percorso". (Periodicodaily.com)

Roma-Inter - Inzaghi : “Dobbiamo farci trovare pronti - la sosta Nazionali non ci deve influenzare” - “La sosta delle Nazionali non ci deve influenzare: prima della sosta venivamo da tre vittorie, dobbiamo continuare il nostro percorso – ha aggiunto Inzaghi – Abbiamo avuto tanti giocatori che hanno fatto tanti minuti, alcuni come Lautaro e Taremi hanno fatto voli lunghi però sono rientrati abbastanza bene, a parte Zielinski che è rientrato con un problemino e non ci sarà. (Sportface.it)